Задержки и отмены рейсов 30 декабря: обстановка в аэропортах России

Ночью 30 декабря обстановка в российских аэропортах оставалась довольно спокойной. Тем не менее, по всей стране прошел ряд задержек рейсов. Об обстановке в российских аэропортах утром 30 декабря — в материале URA.RU.
Аэропорты Москвы.
Судя по онлайн-табло, в Шереметьево минувшей ночью задержали вылеты в Калининград, Казань, Ставрополь, Волгоград, Махачкалу, Сочи и Мурманск. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Сочи, Владивостока, Южно-Сахалинска, Уфы, Пхукета, Калининграда, Минска, Казани, Ставрополя, Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми, Нижнекамска, Мурманска, Антальи, Чебоксар и Минеральных Вод.
Во Внуково ночью 30 декабря задержали вылеты в Шарм-эль-Шейх, Ереван, Наманган, Краснодар и Утапао. С опозданием приземлились рейсы из Когалыма, Сочи, Пскова, Самары, Санкт-Петербурга, Самарканда, Еревана, Дубая, Стамбула, Минеральных Вод, Тбилиси, Пхукета, Антальи, Анкары, Кутаиси и Хургады.
В Домодедово прошедшей ночью задержали два рейса: в Дубай и Калининград. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Сочи, Дубая, Минеральных Вод, Стамбула, Душанбе, Калининграда, Грозного и Куляба.
Аэропорт Санкт-Петербурга.
В Пулково ночью 30 декабря задержали вылеты в Сочи, Бишкек, Москву, Владикавказ, Екатеринбург, Самару, Бухару, Казань и Самарканд. Позже назначенного времени прибыли рейсы из Калининграда, Алматы, Красноярска, Нижнего Новгорода, Стамбула, Москвы, Саратова, Кирова, Самары, Калининграда, Минеральных Вод, Уфы, Казани, Дубая, Сыктывкара, Антальи и Екатеринбурга.
Аэропорт Сочи.
Судя по онлайн-табло, в Сочи минувшей ночью отменили один рейс — в Хургаду. Задержаны вылеты в Москву, Новосибирск, Омск, Орск, Екатеринбург, Самару, Иваново, Уфу, Нижний Новгород, Новокузнецк и Оренбург. С опозданием прибыли самолеты из Красноярска, Москвы, Хургады, Стамбула, Казани, Чебоксар, Еревана, Тель-Авива и Самарканда.
Аэропорт Екатеринбурга.
В Кольцово ночью 30 декабря задержали вылеты в Ташкент, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Москву, Санкт-Петербург и Дубай. Позже назначенного времени прибыли рейсы из Тбилиси, Пхукета, Нячанга, Сочи, Хургады, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Калининграда, Москвы, Ташкента и Самарканда.