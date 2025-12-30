Волгоград засиял в блеске новогодних украшений

За стеклами витрин магазинов уже мерцает обещание праздника. В парках горожане делают кадры у нарядной ели или рядом с парой изящных световых оленей. До главной ночи года осталось совсем немного, и ритм города начинает меняться: где-то царит суета последних приготовлений, где-то — уже спокойное любование результатом.
Даже в этой легкой предновогодней лихорадке находится место для паузы. Достаточно поднять голову и увидеть, как знакомый городской пейзаж преображается, становясь фоном для самых теплых ожиданий. Это и есть та самая магия — не в беготне, а в тех минутах, когда останавливаешься и понимаешь: вот оно, то самое чувство. Оно уже здесь — в мерцании фонарей на привычной улице, в смехе детей у световой инсталляции, в тихом «ах» от увиденной красоты.
Самое время замедлиться, вдохнуть морозный воздух, пропахший мандаринами и хвоей, и разрешить себе помечтать. Волгоград создал для этого идеальную световую сцену.