Кассационный суд Омска оставил в силе приговор директору МУП

Как установлено следствием, с апреля по ноябрь 2023 года директор, зная о решении Омского межрайонного природоохранного прокурора, уклонялся от получения лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод, а также от установки приборов учёта на скважинах — требований, предписанных судом.