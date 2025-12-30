Кассационный суд Омска оставил в силе приговор директору МУП

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу директора муниципального унитарного предприятия. Мужчина бул осужден за злостное неисполнение вступившего в законную силу судебного решения. Приговор, вынесенный судом первой инстанции по части 2 статьи 315 УК РФ, признан законным и обоснованным.
Как установлено следствием, с апреля по ноябрь 2023 года директор, зная о решении Омского межрайонного природоохранного прокурора, уклонялся от получения лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод, а также от установки приборов учёта на скважинах — требований, предписанных судом.
Ранее суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей. Защита просила отменить приговор и прекратить уголовное дело, однако кассационная инстанция отказалась удовлетворить эти ходатайства.
