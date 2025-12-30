В ближайшие дни в Ростове ожидаются снег и гололед

В Донской столице 30 и 31 декабря ожидается снег и гололед. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказали синоптики Ростовского гидрометцентра.
Во вторник, 30 декабря, прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого и обычного снега. На дорогах возможна гололедица. Ветер ожидается юго-западный и западный со скоростью 7 — 12 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до −3… −5 градусов, днем покажут от 0 до −2.
В последний день года, 31 декабря, также ожидается небольшой снег, а на дорогах — гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный и западный со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Ночью похолодает до −4… −6 градусов, а днем температура установится на уровне −2… −4 градуса.
В Ростовской области в эти дни тоже ожидается снег, по югу региона — с дождем, местами — метель. Возможны гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на провода и деревья. Ветер юго-западный и западный будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду, в отдельных районах возможны порывы до 12 — 14. Температура воздуха может колебаться от −2 до −7, в крайних северных районах столбики термометра опустятся до −13.
