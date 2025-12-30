В ближайшие дни в Ростове ожидаются снег и гололед

В Ростовской области в эти дни тоже ожидается снег, по югу региона — с дождем, местами — метель. Возможны гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на провода и деревья. Ветер юго-западный и западный будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду, в отдельных районах возможны порывы до 12 — 14. Температура воздуха может колебаться от −2 до −7, в крайних северных районах столбики термометра опустятся до −13.