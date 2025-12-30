Ричмонд
Мэр Набережных Челнов призывает начать стройку горбольницы № 5 в 2026 году

Речь идет о новом здании медучреждения на проспекте Чулман.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на заседании городского совета решительно заявил: строительство Камской многопрофильной больницы № 5 необходимо начать уже в 2026 году. Градоначальник обратился к депутатам Госсовета Татарстана с просьбой оказать содействие в реализации проекта.

Магдеев подчеркнул исключительную важность объекта: «Это архиважный объект номер один, который нам нужно начинать строить в 2026 году. Обратной дороги нет ни для кого». По его словам, пока вокруг проекта ведутся лишь разговоры, а время уходит.

Необходимость больницы остро ощущается не только в Набережных Челнах, но и в 17 близлежащих муниципальных районах Закамья.

Обращаясь к депутатам, Магдеев напомнил, что их избрали для решения именно таких насущных задач: «Считайте, что наше поручение вам дано. Мы представляем полумиллионный город. Пусть ваше выступление может кому то не понравиться, но это дело тех, кому не понравится».

Ситуация приобретает особую актуальность в свете того, что Набережные Челны получили 1 млрд рублей на три крупных объекта к 400 летию города, которое будет отмечаться в 2026 году. Однако на какие именно проекты направят эти средства, пока не уточняется.