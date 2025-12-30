В Иркутске в новогодние праздники изменится график работы транспорта

IrkutskMedia, 30 декабря. В Иркутске в период новогодних и рождественских праздников изменится график работы общественного транспорта — это связано с проведением массовых мероприятий и необходимостью обеспечить горожанам возможность добраться домой в праздничные дни. Изменения будут действовать с 31 декабря по 11 января, сообщили в администрации города.