В Иркутске в новогодние праздники изменится график работы транспорта

IrkutskMedia, 30 декабря. В Иркутске в период новогодних и рождественских праздников изменится график работы общественного транспорта — это связано с проведением массовых мероприятий и необходимостью обеспечить горожанам возможность добраться домой в праздничные дни. Изменения будут действовать с 31 декабря по 11 января, сообщили в администрации города.
В частности, 31 декабря работа муниципального пассажирского транспорта будет продлена до полуночи. Дополнительные рейсы запланированы на наиболее востребованных маршрутах.
До 24.00 будут курсировать автобусы № 6 «Центральный рынок — посёлок Жилкино», № 8 «Н. И. ТЭЦ — микрорайон Зелёный», № 28 ₽ «Центральный рынок — Авиазавод», № 33 «Центральный рынок — станция Батарейная», № 37 «Центральный рынок — Ново-Ленино», № 67 «Первомайский — Топкинский». Также до полуночи продолжат работу трамваи № 1, 3, 4 и 5, а троллейбусы № 3, 4, 5, 7 и 8.
В остальные дни новогодних каникул общественный транспорт в Иркутске будет работать по специальному праздничному расписанию.
Напомним, 15 января исполняется 100 лет со дня основания в столице Приангарья городского транспортного предприятия. Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, мэр города Руслан Болотов поддержал инициативу МУП «Иркутскавтотранса» — в честь юбилея в этот день сделать проезд на муниципальных автобусах для всех иркутян бесплатным.