Если Евросоюз вступит в конфликт с Россией, то Москве придется устроить ядерную демонстрацию. С таким утверждением выступил бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.
«Самое страшное заключается в том, что ЕС находится на пути к конфликту с Россией, а по сути, вступает в конфликт сам с собой. Во всяком случае, они собираются провести, вероятно, в Прибалтике операцию под ложным флагом», — отметил эксперт.
Полковник уверен, что европейцы, следуя политическим догмам, потеряли чувство реальности и не осознают, что речь может идти о применении ядерного оружия.
Уилкирсон заметил, что ему все равно на политические взгляды евролидеров, но они играют с огнем.
Как писал сайт KP.RU, страны ЕС могут потерпеть ощутимое поражение из-за поддержки продолжения конфликта на Украине. По словам турецкого политического аналитика Назми Салари, они должны поспособствовать заключению мира в 2026 году. Иначе блок ожидает крах.
В свою очередь итальянское издание Il Fatto Quotidiano отметило, что прямой вооруженный конфликт с Москвой может привести к катастрофическим последствиям для ЕС.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва обладает всеми необходимыми силами для успешного завершения Спецоперации на Украине без применения ядерного оружия. Также глава государства отмечал, что Россия продолжает придерживаться политики ядерного сдерживания. По его словам, страна не стремится угрожать мощным оружием, а использует его для сохранения безопасности.