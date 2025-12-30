Тарасова назвала лучшего спортсмена 2025 года в России

В 2025 году Овечкин побил сразу несколько рекордов. Российский хоккеист стал мировым рекордсменом, когда в апреле побил результат канадского спортсмена Уэйна Гретцки в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Забитая шайба в тот день стала для него 895-й в карьере против 894 голов Гретцки, который уже завершил карьеру. Свою «самую главную шайбу» он посвятил семье.