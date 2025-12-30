Ричмонд
Тарасова назвала лучшего спортсмена 2025 года в России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала лучшего российского спортсмена уходящего года.

По ее мнению, лучше всего себя в 2025 года показал нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин.

— Для меня лучший — Александр Овечкин. Он спортсмен года, — заявила Тарасова в эфире телеканала «Матч ТВ».

При этом главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко не согласилась с тем, что форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин является лучшим спортсменом страны по итогам года. По ее словам, проблема заключается в том, что хоккеист выступает в североамериканской лиге.

В 2025 году Овечкин побил сразу несколько рекордов. Российский хоккеист стал мировым рекордсменом, когда в апреле побил результат канадского спортсмена Уэйна Гретцки в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Забитая шайба в тот день стала для него 895-й в карьере против 894 голов Гретцки, который уже завершил карьеру. Свою «самую главную шайбу» он посвятил семье.

Также в середине декабря российский хоккеист достиг отметки в 1800 набранных очков в карьере в НХЛ с учетом матчей плей-офф.