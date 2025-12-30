Диетолог сказал, сколько можно съесть конфет из новогоднего подарка в день

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал aif.ru, сколько можно съедать конфет детям в день.
«Чрезмерное потребление сладкого ведет к серьезным последствиям: от разрушения зубной эмали у детей до формирования избыточного веса и развития сахарного диабета. Главная проблема заключается в том, что дети часто не чувствуют меры», — сказал Поляков.
По его словам, американская ассоциация сердца установила условную норму для взрослых — 150 килокалорий в сутки из «быстрых» углеводов, для детей эта норма еще ниже.
«В пересчете на кондитерские изделия это составляет всего две-три конфеты в день, в зависимости от их размера и состава. Эксперты здесь единогласны: со сладостями действует правило “чем меньше, тем лучше”», — поделился Поляков.
Диетолог отметил, что с точки зрения физиологии такие продукты, как конфеты, шоколад или мармелад, не несут никакой ценности для здоровья. Эволюционно наш организм настроен на переработку совершенно иной пищи.
«Это медленные углеводы, которые нужно длительное время переваривать, это животный белок с небольшими вкраплениями растительного, это полезные жиры различного происхождения. Искусственно же созданные сладости — это “пустые” калории, которые не предусмотрены нашей биологической программой», — подытожил Поляков.
По словам диетолога, большинство современных кондитерских изделий — продукты сложной химической переработки. Те же леденцы и шоколадные конфеты с начинками состоят из сахара на 90−100% или представляют собой комбинацию сахара с низкокачественными жирами.
«В производстве конфет часто используются гидрогенизированные жиры (трансизомеры) — дешевые заменители натуральных масел, продукты переработки пальмового масла, которые значительно дешевле какао-бобов и лишены полезных свойств. В таких продуктах практически отсутствуют компоненты, благотворно влияющие на здоровье, что делает их потенциально опасными при регулярном употреблении», — подытожил Поляков.
