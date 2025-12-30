Москвичам рекомендовали пользоваться метро в последний рабочий день года

«В столице идет снег. В связи с погодными условиями в вечерний разъезд ожидаются локальные затруднения движения в центре города, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях в направлении области. Планируйте маршрут заранее. Для поездок по городу рекомендуем воспользоваться метро. Так вы сэкономите время», — говорится в сообщении.