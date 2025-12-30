Депутат Федяев: Ограничение цен на такси в Новый год приведет к плачевным итогам

Рост цен на такси в новогодние праздники не должен становиться поводом для введения потолка тарифов, поскольку в период повышенного спроса это может привести к негативным последствиям. Об этом во вторник, 30 декабря, заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев («Единая Россия»), отвечая на вопрос о возможных мерах реагирования.
Он пояснил, что действующее законодательство позволяет регионам регулировать только минимальные тарифы, тогда как максимальная стоимость формируется рынком. По словам депутата, при расчете цены учитываются время суток, дни недели, класс автомобиля и другие условия поездки.
Федяев отметил, что административное ограничение цен в пиковый период сделает работу для водителей невыгодной. По его мнению, в такой ситуации многие предпочли бы остаться дома с семьей, а не выходить на линию за доход, сопоставимый с обычным днем.
В результате, считает депутат, такси не станет доступнее, а на рынке возникнет острый дефицит — пользователи столкнутся с очередями в приложениях и отсутствием машин. Он добавил, что это может подтолкнуть людей, употреблявших алкоголь, садиться за руль, что повышает риск ДТП и лишения водительских прав, передает ТАСС.
Ранее, 9 декабря, депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин направили письмо министру транспорта Андрею Никитину с предложением запретить такси длительную стоянку во дворах многоквартирных домов.