Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 30 декабря 2025: Стали известны притязания Кишинева в Комрате — похоже на «копье в сердце»; холодный ветер и мороз — будет ли снег на Новый год

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 30 декабря 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 30 декабря 2025:

1. Политическое «копье», направленное в сердце гагаузов: Стали известны притязания Кишинева в Комрате.

2. Для глаз приятно, для кошелька накладно — дорого греться: Снег в Молдове растаять полностью не успеет — ударят морозы до минус 4 — как долго простоит суровая зимняя погода.

3. Жестокое избиение 13-летней девочки в Яловенах — не преступление по версии молдавского МВД: Ребенка искалечили, пытались утопить, но государство всё ещё раздумывает, считать ли это уголовным делом.

4. Политический обман ПАС в Молдове: Спортсменка Никита, прошедшая в парламент, уступает свое место спонсорам партии власти.

5. Жестокое избиение 13-летней девочки в Яловенах — не преступление по версии молдавского МВД: Ребенка искалечили, пытались утопить, но государство всё ещё раздумывает, считать ли это уголовным делом.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Чем запомнится уходящий год: ТОП-10 событий, которые потрясли Молдову — от роста тарифов и цен до сомнительных результатов выборов в парламент.

Рост тарифов на коммуналку, подорожание продуктов, выборы в парламент — что повлияло на жизнь республики (далее…).

Молдавские послы переходят на удаленку и будут работать из Кишинева: А у нас все руководство страны так работает — по разбитым дорогам в обезлюдевшие села не ездят, не видят нищету и разруху кругом.

Инициатива главы МИДа Михая Попшоя предполагает, что дипломаты будут работать из Кишинёва и курировать страны, где у Молдовы нет посольств — от Африки до Австралии (далее…).

Нам бы побольше праздников, хороших и разных: Сколько дней жители Молдовы будут отдыхать в 2026 году.

Учитывая, что некоторые праздники выпадают на четверг, правительство может принять решение о переносе рабочих дней, чтобы создать «мини-каникулы» (далее…).