Топ-5 главных новостей в Молдове 30 декабря 2025: Стали известны притязания Кишинева в Комрате — похоже на «копье в сердце»; холодный ветер и мороз — будет ли снег на Новый год

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 30 декабря 2025:
1. Политическое «копье», направленное в сердце гагаузов: Стали известны притязания Кишинева в Комрате.
2. Для глаз приятно, для кошелька накладно — дорого греться: Снег в Молдове растаять полностью не успеет — ударят морозы до минус 4 — как долго простоит суровая зимняя погода.
3. Жестокое избиение 13-летней девочки в Яловенах — не преступление по версии молдавского МВД: Ребенка искалечили, пытались утопить, но государство всё ещё раздумывает, считать ли это уголовным делом.
4. Политический обман ПАС в Молдове: Спортсменка Никита, прошедшая в парламент, уступает свое место спонсорам партии власти.
5. Жестокое избиение 13-летней девочки в Яловенах — не преступление по версии молдавского МВД: Ребенка искалечили, пытались утопить, но государство всё ещё раздумывает, считать ли это уголовным делом.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Чем запомнится уходящий год: ТОП-10 событий, которые потрясли Молдову — от роста тарифов и цен до сомнительных результатов выборов в парламент.
Рост тарифов на коммуналку, подорожание продуктов, выборы в парламент — что повлияло на жизнь республики (далее…).
Молдавские послы переходят на удаленку и будут работать из Кишинева: А у нас все руководство страны так работает — по разбитым дорогам в обезлюдевшие села не ездят, не видят нищету и разруху кругом.
Инициатива главы МИДа Михая Попшоя предполагает, что дипломаты будут работать из Кишинёва и курировать страны, где у Молдовы нет посольств — от Африки до Австралии (далее…).
Нам бы побольше праздников, хороших и разных: Сколько дней жители Молдовы будут отдыхать в 2026 году.
Учитывая, что некоторые праздники выпадают на четверг, правительство может принять решение о переносе рабочих дней, чтобы создать «мини-каникулы» (далее…).