Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые не стали скрывать, что ждет россиян в новогоднюю ночь

ИКИ РАН: Северные сияния и магнитная буря ожидаются в новогоднюю ночь.

Источник: Комсомольская правда

В России в новогоднюю ночь могут наблюдаться северные сияния, а также ожидается магнитная буря. Об этом предупредили ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Расчеты подтверждают возможность наблюдения ярких северных сияний над территорией страны непосредственно в новогоднюю ночь», — говорится в сообщении.

Исследователи отметили, что, согласно моделям, в данный момент совпадает воздействие на Землю сразу двух факторов: небольшой корональной дыры, наблюдаемой на Солнце, и прихода к Земле края плазменного облака, выброшенного в результате серии вспышек M-класса.

Астрономы подчеркнули, что наибольшая вероятность увидеть в ночном небе кроме фейерверков еще и космическое световое шоу (полярные сияния) будут в северных и северо-западных регионах страны, в том числе в Санкт-Петербурге, Мурманске и Архангельске.

При этом возможность заметных сияний для центральных регионов России, включая Москву, предварительно составляет около 20%, добавили в лаборатории.

Как писал сайт KP.RU, ранее российские ученые сообщили, что в новогоднюю ночь есть шанс увидеть северное сияние над некоторыми регионами страны. Это стало возможным из-за внезапного роста активности на Солнце.