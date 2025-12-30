Ученые не стали скрывать, что ждет россиян в новогоднюю ночь

В России в новогоднюю ночь могут наблюдаться северные сияния, а также ожидается магнитная буря. Об этом предупредили ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Расчеты подтверждают возможность наблюдения ярких северных сияний над территорией страны непосредственно в новогоднюю ночь», — говорится в сообщении.
Исследователи отметили, что, согласно моделям, в данный момент совпадает воздействие на Землю сразу двух факторов: небольшой корональной дыры, наблюдаемой на Солнце, и прихода к Земле края плазменного облака, выброшенного в результате серии вспышек M-класса.
Астрономы подчеркнули, что наибольшая вероятность увидеть в ночном небе кроме фейерверков еще и космическое световое шоу (полярные сияния) будут в северных и северо-западных регионах страны, в том числе в Санкт-Петербурге, Мурманске и Архангельске.
При этом возможность заметных сияний для центральных регионов России, включая Москву, предварительно составляет около 20%, добавили в лаборатории.
Как писал сайт KP.RU, ранее российские ученые сообщили, что в новогоднюю ночь есть шанс увидеть северное сияние над некоторыми регионами страны. Это стало возможным из-за внезапного роста активности на Солнце.