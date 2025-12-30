Жителям Башкирии сообщили о главных астрономических событиях 2026 года

О главных астрономических событиях 2026 года рассказали в уфимском городском планетарии. Так, в следующем году произойдут четыре затмения: два солнечных (17 февраля и 12 августа) и два лунных (3 марта и 28 августа). Но ни одно из них не будет видно в Башкортостане. Первое затмение года будет кольцеобразным солнечным, оно произойдет 17 февраля и будет наблюдаться в южном полушарии. Второе затмение 3 марта будет полным лунным, его будет видно в восточной части нашей страны. Третье затмение — полное солнечное — произойдет 12 августа, и будет наблюдаться в Европе, Африке и Северной Америке. Последнее затмение года, частное лунное, произойдет 28 августа, его будет видно в Америке и Африке.