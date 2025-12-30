Жителям Башкирии сообщили о главных астрономических событиях 2026 года

О главных астрономических событиях 2026 года рассказали в уфимском городском планетарии. Так, в следующем году произойдут четыре затмения: два солнечных (17 февраля и 12 августа) и два лунных (3 марта и 28 августа). Но ни одно из них не будет видно в Башкортостане. Первое затмение года будет кольцеобразным солнечным, оно произойдет 17 февраля и будет наблюдаться в южном полушарии. Второе затмение 3 марта будет полным лунным, его будет видно в восточной части нашей страны. Третье затмение — полное солнечное — произойдет 12 августа, и будет наблюдаться в Европе, Африке и Северной Америке. Последнее затмение года, частное лунное, произойдет 28 августа, его будет видно в Америке и Африке.
Что касается планет, то самые близкие к Солнцу — Венера и Меркурий — бывают видны либо вечером после захода Солнца (вечерняя видимость), либо утром — перед восходом Солнца (утренняя видимость) из-за того, что их орбиты расположены внутри земной и они на небосводе всегда находятся недалеко от Солнца.
В наступающем году наилучшая вечерняя видимость у Меркурия будет в районе 19 февраля, а наилучшая утренняя видимость — осенью, вблизи даты 21 ноября, когда он будет восходить за два часа до Солнца.
Венера 6 января пройдет верхнее соединение с Солнцем, и с этого момента и до 24 октября у нее будет период вечерней видимости. Лучшие условия для ее наблюдения по вечерам будут весной, в апреле-мае. Но наилучшее время ее видимости будет в конце года по утрам, когда она будет восходить за 4,5 часа до восхода Солнца.
Марс 9 января проходит соединение с Солнцем и в первой половине года условия для его наблюдения неблагоприятны: он виден на утреннем небе, но восходит незадолго до Солнца. Лучшее время для его наблюдения наступает осенью — он будет виден ночью после полуночи.
Юпитер 10 января вступает в противостояние с Солнцем и начало года — период его наилучшей видимости, кода он будет виден всю ночь, с вечера до рассвета.
В ежегодном противостоянии Сатурн будет 4 октября, во время которого Сатурн станет ярче и будет сиять над горизонтом в течение всей ночи и это период наилучший его видимости.
Самые далекие от Солнца планеты Уран и Нептун, которые видны только в бинокль или телескоп, вступают в противостояние с Солнцем 25 ноября и 26 сентября, соответственно. И это периоды их наилучшей видимости.
В Новом году жители республики смогут полюбоваться самой «большой» Луной 24 декабря. Самая маленькая полная Луна (миниполнолуние) будет 31 мая и 30 июня.
Поскольку Земля и в Новом году будет двигаться по той же орбите, она пересечет те же самые метеорные потоки, что и в предыдущие годы, среди которых самыми яркими и обильными, как и прежде, будут Квадрантиды в январе, Эта-Аквариды в апреле-мае, Персеиды в августе и Геминиды в декабре.
