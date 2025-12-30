Ричмонд
Коммунальные предприятия Таганрога приступили к работе в круглосуточном режиме

В Таганроге и Ростова выполняется уборка снега и противогололедная обработка.

Источник: Комсомольская правда

В связи с ухудшением погодных условий коммунальные предприятия Таганрога перешли на круглосуточный режим работы. Об этом сообщила в телеграм-канале глава администрации города Светлана Камбулова.

Работа организована в две смены: в каждой задействованы комбинированные дорожные машины и погрузчики. Специализированная техника обрабатывает городские магистрали противогололедной смесью: в первую очередь спуски, подъемы и путепроводы.

Коммунальные службы Ростова также работают в усиленном режиме: расчищают от снега дороги, улицы, тротуары. Противогололедная обработка ведется как механизированным, так и ручным способом.

В общей сложности задействовано больше ста единиц коммунальной техники, в том числе комбинированные дорожные машины, самосвалы, минипогрузчики, ГАЗели. Уборка придомовых территорий выполняется силами УК и ТСЖ.

