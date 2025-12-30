В новогоднюю ночь в России возможны полярные сияния и слабые магнитные бури

По их данным, наибольшие шансы увидеть сияния будут в северных и северо-западных регионах, в том числе в Санкт-Петербурге. Наиболее благоприятные места в европейской части страны — Мурманск и Архангельск. Вероятность заметных сияний для центральной России, включая Москву, оценивается примерно в 20%, а чтобы увидеть природное явление в регионах южнее 50−52 градусов северной широты, «потребуется новогоднее чудо».