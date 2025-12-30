Краско, Медведев, Бутусов. Кто из известных петербуржцев умер в 2025 году

В 2025-м в Петербурге ушли из жизни немало известных людей. В их числе ветераны и актёры, ученые и представители судейского корпуса. Каждый, как и все люди, оставил свой след на земле. И лучшей наградой за прожитые годы будет память, которая не угаснет. Вспомним и мы — в материале spb.aif.ru.
2 мая — Святослав Медведев, академик.
Всю жизнь он посвятил загадкам человеческого мозга, изучая, в том числе, различные практики и даже экстрасенсорные способности. В этом Святослав Медведев продолжил дело своей матери, выдающегося учёного нейрофизиолога Натальи Петровны Бехтеревой — внучки знаменитого академика В. М. Бехтерева, который консультировал Николая II, Ленина и Сталина.
В 1990 году по инициативе Медведева был основан Институт мозга человека РАН, где он стал директором-организатором и руководил учреждением до 2017 года. Академик также был главой проекта исследования медитации и измененных состояний сознания в буддийских монастырях Тибета. При этом в мистику он никогда не верил, предпочитая давать научные объяснения любым феноменам. Он был удостоен множества наград и премий за выдающиеся научные результаты в области физиологии и медицины. Академик умер в 75 лет.
18 июня — Наталья Тенякова, актриса.
Она умерла во сне, не дожив до дня рождения (81 год) всего две недели. Причиной называют возрастные болезни и острую сердечную недостаточность. Тенякова родилась в Ленинграде в семье инженеров, «технарей», далёких от искусства. Втайне подала документы в Театральный институт, легко туда поступила, а после окончания стала первой актрисой прославленного Большого драматического театра.
В 1970-м она встретилась с тоже служившим в БДТ Сергеем Юрским и этот служебный роман перевернул всю её жизнь. Оба были талантливыми, успешными, но имя Юрского оказалось под запретом. Одной из причин стали его встречи в Америке и Швейцарии с Иосифом Бродским. Итог — переезд в Москву, МХАТ им. Чехова, где Тенякова служила до последних дней. Звездные роли у неё были и в кино, ну, а самой запоминающейся стала баба Шура в комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Не менее яркую роль дяди Мити исполнил Юрский. Они многие годы были вместе и теперь навсегда рядом уже в другой жизни.
20 июля — Зиновий Меркин, участник Великой Отечественной.
Его называли героем Твардовского, имея в виду непотопляемого Василия Тёркина. Человек удивительной судьбы, он до последних дней был в гуще событий, участвовал в патриотическом воспитании молодёжи. Его не стало на 102-м году жизни.
Зиновий Меркин прошёл всю войну. Первый бой принял на Лужском рубеже, а победу встретил в Германии, расписался в Берлине на одной из колонн. Он воевал на Невском пятачке и Кавказе, выдержал голод блокады, сражался на Курской дуге и форсировал Днепр. Освобождал Польшу, Румынию и Чехословакию, был четырежды ранен, но каждый раз возвращался в строй. О его славном боевом пути говорят многочисленные награды — три ордена Отечественной войны, два ордена Красной Звезды, орден Почёта, медали «За отвагу» и «За оборону Ленинграда».
В январе этого года президент России одним из первых наградил ветерана медалью в честь 80-летия Великой Победы. Кстати, Владимир Путин хорошо знал Зиновия Леонидовича и поздравлял личными телеграммами. Нынешней весной Зиновию Меркину было присвоено ещё одно высокое звание — он стал «Почётным гражданином Санкт-Петербурга».
22 июля — Ирина Подносова, председатель Верховного суда РФ.
Ирина Подносова проработала в судебной системе РФ свыше 35 лет и прошла путь от юриста на заводе — до главного судьи страны. Она стала первой женщиной, возглавившей столь высокую судебную инстанцию в истории России. Несмотря на карьерный взлёт, Подносова никогда не была «паркетным генералом». При её участи были разработаны законы, которые в реальной жизни помогли сохранить многие производства, избежать банкротства целым коллективам, а часто и восстановить справедливость.
Знаковым для Ирины Подносовой стал 2024-й год, когда Совет Федерации единогласно назначил её председателем ВС РФ на шесть лет. Увы, этот срок ей проработать не пришлось. Тяжелая, агрессивная болезнь разрушила все планы, а затем отняла и саму жизнь. Ей был 71 год. На церемонию прощания приехал Владимир Путин, с которым они вместе учились на юрфаке ЛГУ. Похоронена в Луге Ленинградской области.
9 августа — Юрий Бутусов, режиссёр.
Жизнь Юрия Бутусова оборвалась трагически. Во время отпуска в Болгарии, вечером, купаясь в море, его унесло сильной волной. Режиссёру было 63 года. Он родился в Гатчине, окончил Кораблестроительный институт, но вся его жизнь связана с театром. Первой постановкой Бутусова в Театре имени Вахтангова стала шекспировская «Мера за меру», а затем появилось ещё две знаковых работы — «Бег» по Булгакову и «Король Лир».
Более 20 лет Юрий Николаевич был связан с Санкт-Петербургским академическим театром имени Ленсовета, где в 2011 году стал главным режиссером, а затем художественным руководителем. И сейчас там с успехом идут спектакли в его постановке. Бутусов лауреат высшей театральной премии «Золотая маска» в номинации «Драма / Работа режиссёра» за спектакль «Чайка». В завещании он просил похоронить себя в Санкт-Петербурге, но в силу обстоятельств урна с его прахом была захоронена в Москве на Кунцевском кладбище.
9 августа — Иван Краско, актёр.
Прежде чем стать легендой театра и всеми любимым «дядей Ваней» Иван Краско прошёл извилистый путь. Был офицером-артиллеристом, выпускником военно-морского училища, капитаном корабля. Но затем «не стал противиться судьбе» и поступил в Ленинградский театральный институт. Был принят в труппу БТД, однако главным в его жизни стал Театр им. В. Ф. Комиссаржевской, где он проработал свыше 60 лет. Также Краско снялся в более чем 200 кинокартинах и сериалах. Сотрудничал с известными режиссёрами Владимиром Бортко, Станиславом Ростоцким, Виктором Трегубовичем.
Жизнь его не щадила и очередным тяжёлым ударом стала в 2006- м смерть от сердечного приступа в 48 лет сына Андрея, тоже популярного актёра. Начались проблемы со здоровьем, которые с годами только усугубились. К тому же в последнее время из близких рядом находилась только помощница. Народный артист перенёс четыре инсульта, онкологию, но выходил на сцену «до последнего». Похоронен на кладбище в посёлке Комарово, рядом с могилой сына.
14 октября — Александр Дитятин, гимнаст, Олимпийский чемпион.
Из обычного ленинградского мальчишки он стал кумиром миллионов, мастером спорта, имя которого внесено в Международный зал славы гимнаcтики и Книгу рекордов Гиннесса. Хотя всё началось случайно. В школе его заметил талантливый тренер и пригласил попробовать свои силы. Вместе они проработала 20 лет.
Он ломал все стереотипы и уже в 18 лет, первый раз поехав за границу, взял два олимпийских серебра. Ну, а 1980-ый год и Олимпийские игры в Москве стали настоящим триумфом Александра Дитятина. Он сделал невозможное — сумел завоевать награды во всех дисциплинах мужского многоборья. Восемь медалей на одной Олимпиаде! До него этого не удавалось ни одному гимнасту планеты.
После большого спорта многие ломаются, но Дитятин сумел найти себя и в новых обстоятельствах. Закончил Институт физической культуры им. Лесгафта и Академию госслужбы, защитил диссертацию, преподавал в РГПУ им. А. И. Герцена. Умер знаменитый гимнаст скоропостижно, в 68 лет, в своей петербургской квартире. Предварительно причиной стала острая сердечная недостаточность.
21 декабря — Сергей Баневич, композитор.
Он родился в декабре 1941 года и был ярким представителем петербургской композиторской школы. Также его называют классиком детской музыки. Именно ему принадлежат любимые поколениями зрителей оперы «История Кая и Герды» (по сказке Андерсена «Снежная королева»), «Белеет парус одинокий», «Двенадцать месяцев» и «Сверчок на печи». Спектакли на музыку Сергея Баневича ставились на главных сценах страны — в Мариинском и Большом, в Михайловском и Новосибирском театрах оперы и балета. Работы Баневича с успехом шли за рубежом — в Австрии, Германии, Польше, Швейцарии. Параллельно с театром он много работал в кино, написав музыку к фильмам «Никколо Паганини», «Две женщины», «Женский роман» и другим.
Композитор был удостоен государственных, театральных наград, премии правительства Санкт-Петербурга.