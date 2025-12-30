Краско, Медведев, Бутусов. Кто из известных петербуржцев умер в 2025 году

В 1970-м она встретилась с тоже служившим в БДТ Сергеем Юрским и этот служебный роман перевернул всю её жизнь. Оба были талантливыми, успешными, но имя Юрского оказалось под запретом. Одной из причин стали его встречи в Америке и Швейцарии с Иосифом Бродским. Итог — переезд в Москву, МХАТ им. Чехова, где Тенякова служила до последних дней. Звездные роли у неё были и в кино, ну, а самой запоминающейся стала баба Шура в комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Не менее яркую роль дяди Мити исполнил Юрский. Они многие годы были вместе и теперь навсегда рядом уже в другой жизни.