В Салавате будет функционировать площадка для пуска фейерверков и салютов

Любую пиротехнику надо зажигать на расстоянии вытянутой руки. После запуска пиротехники отходите минимум на 100 метров. По окончании фейерверка нужно подождать и удостовериться, что залпы закончились. Не храните пиротехнику вблизи нагревателей и источников влаги. Бенгальские огни следует держать открытой частью корпуса, угол наклона — около 30−45°, Цветные бенгальские свечи применяйте исключительно на улице, в их составе есть агрессивные окислители,