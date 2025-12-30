В Салавате будет функционировать площадка для пуска фейерверков и салютов

В Салавате с целью обеспечения мер пожарной безопасности в преддверии празднования Нового года организовали специальную площадку для запуска фейерверков. Она расположена южнее города по ул. Заки Валиди и обозначена специальным опознавательным знаком, сообщили в администрации города.
Экстренные службы рекомендуют взрывать яркие огни только здесь и соблюдать следующие правила:
Любую пиротехнику надо зажигать на расстоянии вытянутой руки. После запуска пиротехники отходите минимум на 100 метров. По окончании фейерверка нужно подождать и удостовериться, что залпы закончились. Не храните пиротехнику вблизи нагревателей и источников влаги. Бенгальские огни следует держать открытой частью корпуса, угол наклона — около 30−45°, Цветные бенгальские свечи применяйте исключительно на улице, в их составе есть агрессивные окислители,
При пожаре звоните сразу же в службу спасения: стационарный телефон — «01», мобильный — «112» или «101».
Напомним, в Республике Башкортостан с 31 декабря до 11 января действует особый противопожарный режим, в этот период запрещается использование пиротехники 1−3 классов опасности, кроме тех площадок, которые специально оборудованы для запуска фейерверка. За нарушения правил предусмотрены административные штрафы.
