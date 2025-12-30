Ученый Досс высказался о смене траектории 3I/ATLAS и возвращении к Земле

Астроном из США Дрю Досс высказался о предполагаемой смене траектории межзвездного объекта 3I/ATLAS, по его словам, комета не возвращается к Земле, она находится на пути к Юпитеру, узнал aif.ru из канала ученого в социальной сети X*.
По словам Досса, в Сети появились многочисленные сообщения о том, что 3I/ATLAS изменил курс и совершает круговое движение вокруг Юпитера, возвращаясь к Земле.
«Это совершенно бессмысленно (зачем пролетать мимо Земли и возвращаться назад?), это также не подтверждается наблюдениями. Сегодня НАСА опубликовало обновленную эфемериду, основанную на наблюдениях от 24 декабря. Эти данные еще раз подтвердили, что 3I/ATLAS остается на ожидаемой траектории. Это было дополнительно подтверждено сотнями астрономов-любителей и астрофотографов, которые полагаются на эфемериду, чтобы найти объект на ночном небе», — написал он.
Досс подчеркнул, что 3I/ATLAS по-прежнему движется с поразительной скоростью 63,6 км/с и, согласно прогнозам, пройдет позади Юпитера относительно его орбитального движения и немного за пределами радиуса Хилла, что делает запуск по траектории метода Оберта практически невозможным.
«Объект проходит чрезвычайно близко к радиусу Хилла и, возможно, находится в пределах погрешности измерений на очень малой длине — всего 0,00236 астрономических единиц. Если за следующие 2 месяца он внезапно потеряет половину своей скорости или больше, за ним стоит очень внимательно наблюдать», — добавил Досс.
Напомним, 3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года. Ученый из Гарварда Ави Леб ранее заявлял, что это — НЛО, потому что его поведение отличается от поведения обычных комет. Межзвездный объект подлетел максимально близко к Земле 19 декабря 2025 года, теперь он направляется к одной из лун Юпитера.
Ранее ученый Бернс обнаружил синхронизацию части Солнца и кометы-НЛО 3I/ATLAS.
