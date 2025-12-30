Ученый Досс высказался о смене траектории 3I/ATLAS и возвращении к Земле

«Это совершенно бессмысленно (зачем пролетать мимо Земли и возвращаться назад?), это также не подтверждается наблюдениями. Сегодня НАСА опубликовало обновленную эфемериду, основанную на наблюдениях от 24 декабря. Эти данные еще раз подтвердили, что 3I/ATLAS остается на ожидаемой траектории. Это было дополнительно подтверждено сотнями астрономов-любителей и астрофотографов, которые полагаются на эфемериду, чтобы найти объект на ночном небе», — написал он.