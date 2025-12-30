Житель КНР, похищенный и проданный ребенком, вернулся к семье спустя 21 год

Рассказывается, что семья Пэна Цунцуна (приемные родители дали ему имя Чжан Кунь) нашла его в декабре прошлого года с помощью ДНК-теста. Биологические родители сообщали о его пропаже и организовывали поиски сразу после исчезновения мальчика, но тогда отыскать его не удалось.