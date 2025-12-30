Житель КНР, похищенный и проданный ребенком, вернулся к семье спустя 21 год

Житель Китая, который был похищен в четырехлетнем возрасте и продан семейной паре, воссоединился с настоящими родственниками спустя 21 год, пишет гонконгская газета South China Morning Post.
Рассказывается, что семья Пэна Цунцуна (приемные родители дали ему имя Чжан Кунь) нашла его в декабре прошлого года с помощью ДНК-теста. Биологические родители сообщали о его пропаже и организовывали поиски сразу после исчезновения мальчика, но тогда отыскать его не удалось.
Настоящая семья Цунцуна живет в провинции Цзянси (там он и был похищен на рынке), а с чужой парой он проживал в провинции Цзянсу.
По информации издания, узнав правду о своем похищении, молодой человек прекратил общение с приемными родителями и, бросив в Цзянсу дом, машину, друзей и работу, переехал к настоящим родственникам, с которыми сейчас старается проводить как можно больше времени.