Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У работодателей в Башкирии втрое вырос интерес к работникам с навыками работы с ИИ

В Башкирии втрое вырос спрос на специалистов с навыками работы с ИИ.

Источник: Комсомольская правда

Спрос на специалистов, обладающих навыками работы с искусственным интеллектом, в Башкирии в текущем году вырос в три раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании HeadHunter.

Согласно данным, в 2025 году работодатели в республике опубликовали 1,3 тысячи вакансий с требованием или пожеланием наличия у кандидатов навыков работы с ИИ. Основной спрос сформировали компании из финансового сектора — на них пришлось 67% всех подобных предложений в регионе. На втором месте со значительным отрывом находится ИТ-сфера (5%), на третьем — строительство и недвижимость (4%).

Среди наиболее востребованных профессий, где требуются навыки работы с нейросетями, лидируют менеджеры по продажам (около 13% вакансий), специалисты по возврату долгов (8%) и инкассаторы (7%). В творческой сфере наиболее заметен спрос на дизайнеров и художников, на долю которых приходится около 3% предложений.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.