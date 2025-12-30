У работодателей в Башкирии втрое вырос интерес к работникам с навыками работы с ИИ

Согласно данным, в 2025 году работодатели в республике опубликовали 1,3 тысячи вакансий с требованием или пожеланием наличия у кандидатов навыков работы с ИИ. Основной спрос сформировали компании из финансового сектора — на них пришлось 67% всех подобных предложений в регионе. На втором месте со значительным отрывом находится ИТ-сфера (5%), на третьем — строительство и недвижимость (4%).