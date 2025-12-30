Беременную Лерчек снова госпитализировали и провели операцию

Беременную блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) снова госпитализировали и прооперировали.
«Боли были невыносимыми, особенно по ночам. Поэтому медики приняли решение об операции», — сообщил её возлюбленный в социальных сетях.
По словам Луиса Сквиччиарини, мать и ребёнок чувствуют себя хорошо. Пара надеется в ближайшее время вернуться домой, чтобы вместе встретить Новый год.
Напомним, что 24 декабря Лерчек уже попадала в больницу с угрозой выкидыша. У неё тогда были сильные почечные колики.
О своей беременности Валерия объявила 24 ноября. Отцом будущего ребёнка она назвала 37-летнего хореографа из Аргентины Луиса Сквиччиарини. У Лерчек также есть трое детей от бывшего мужа Артёма Чекалина.
Валерия Чекалина проходит по делу о выводе из России более 250 миллионов рублей вместе с экс-супругом. Она находится под домашним арестом и не признаёт свою вину.
Ранее сообщалось, что беременность поможет Лерчек получить отсрочку исполнения наказания.