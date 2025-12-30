В Омской области из-за снега и гололеда объявлено штормовое предупреждение

30 декабря 2025 года в Омской области ожидается значительное ухудшение погодных условий. Согласно предупреждению ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в течение дня местами пройдут сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.
Возможны ухудшение видимости, отложение мокрого снега и гололёд. На дорогах прогнозируются снежные заносы и гололедица.
В ночь на 31 декабря по северным районам области сохранятся осадки преимущественно в виде снега, местами — мокрый снег и гололёд. Условия на дорогах останутся сложными.
Главное управление МЧС России по Омской области призывает жителей:
— отложить дальние поездки;
— не допускать перекала печей и перегрузки электросетей при обогреве жилья;
— надевать теплую одежду и обувь;
— пешеходам избегать длительного пребывания на улице в мороз.
В случае происшествий или чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно сообщить по телефону пожарно-спасательной службы 101.
