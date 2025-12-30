В Омской области из-за снега и гололеда объявлено штормовое предупреждение

30 декабря 2025 года в Омской области ожидается значительное ухудшение погодных условий. Согласно предупреждению ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в течение дня местами пройдут сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.