Челябинскую область в новогоднюю ночь накроет снегопад

Синоптики пообещали челябинцам комфортную погоду в новогоднюю ночь.
В Челябинской области в новогоднюю ночь прогнозируется умеренный снегопад и понижение температуры до −14 градусов. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцетра.
«В Челябинской области в ночь на 1 января ожидается местами умеренный снег. Температура воздуха ночью составит −9, −14 градусов», — говорится в прогнозе на сайте Гидрометеоцентра.
Днем 1 января по области потеплеет до −3, −8 градусов. Возможен южный ветер до десяти метров в секунду.
В Челябинске в новогоднюю ночь также похолодает до −12, −14 градусов и будет идти небольшой снег. Днем столбики термометров поднимутся до −4, −9 градусов.