«Уральские авиалинии» прокомментировали данные о самолете-призраке из Стамбула

Компания-перевозчик «Уральские авиалинии» опровергла информацию о некоем «самолете-призраке», вылетевшем из Стамбула в Екатеринбург.
Ранее Telegram-канал SHOT утверждал, что «самолет-призрак» со 150 россиянами застрял в аэропорту Стамбула, а рейса, которым они должны лететь, якобы не существует.
«Информация, появившаяся в одном из популярных тг-каналов о самолете-призраке, не соответствует действительности», — говорится в публикации авиакомпании.
По данным авиакомпании, рейс U6−774 по маршруту Стамбул-Екатеринбург за 29 декабря, время вылета которого ранее было перенесено на более позднее, отправлен из аэропорта Стамбула в 06:19. Номер рейса не менялся.
В пресс-службе перевозчика отметили, что воздушное судно прибыло в Стамбул из Сочи с задержкой по метеоусловиям — сильный ветер.
Как писал сайт KP.RU, шторм, который обрушился на Сочи, повлиял на работу аэропорта. Из-за непогоды вновь задерживаются рейсы на прилет и вылет. Утром 30 декабря в установленное время не смогли вылететь из Сочи и приземлиться на курорте 39 рейсов.