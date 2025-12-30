Ричмонд
Куда звонить, если в новогодние праздники случилось ЧП: телефоны экстренных служб в Кургане

В Кургане в период длительных новогодних и рождественских каникул городские службы будут работать в усиленном режиме. URA.RU сделало подборку номеров телефонов, которые могут понадобиться, если случилась неприятность — сохраняйте их себе.

В Кургане в праздничные дни сотрудники экстренных служб будут работать в особом режиме (архивное фото).

Вызвать помощь в Кургане.

В случае пожара, медицинской помощи, утечки газа или других чрезвычайных ситуаций незамедлительно звоните по номерам:

Единый номер экстренных служб — 112 (работает даже при нулевом балансе на телефоне),

Поисково-спасательная служба (круглосуточно) — 46−07−22;

Аварийная газовая служба — 04, 104.

Сообщить о ЖКХ-аварии в мэрию.

В случае отключения коммунальных ресурсов, а также по вопросам ненадлежащей уборки дворов, улично-дорожной сети, очистке крыш от снега и льда можно сообщить по телефонам:

Единая дежурно-диспетчерская служба города Кургана — 46−38−26;

Оперативный дежурный по вопросам ЖКХ — 054 (с городского телефона), 41−36−06 (с мобильного);

Аварийные службы ресурсоснабжающих организаций.

Если проблемы с теплоснабжением: СП «Тепловые сети» ПАО «Курганская генерирующая компания» 25−04−63,

ООО «Курганские теплоэнергетические системы» (КТЭС) — 25−10−95;

Водоснабжение и водоотведение:

диспетчерская служба АО «Водный союз» (круглосуточно) — 46−11−73, 46−60−30.

Электроснабжение: оперативно-диспетчерская служба электросетевых компаний г. Кургана 25−00−06; Кетовский район Курганских электрических сетей АО «СУЭНКО»: 8 (35231) 4−44−37, 8 (35231) 4−50−84.

Ранее URA.RU писало, как и при каких условиях можно вызвать врача на дом в Кургане. Для взрослого пациента в Кургане и Курганской области врача можно вызвать по телефону дистанционного медицинского центра 122. Для детей — по номерам 122 и регистратуры Курганской детской поликлиники 8 (3522)44−36−70. При этом высокая температура не является обязательным условием для вызова врача, следует ориентироваться на общее самочувствие и другие симптомы, подчеркнула глава курганского депздрава Елена Островских.