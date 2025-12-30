Куда звонить, если в новогодние праздники случилось ЧП: телефоны экстренных служб в Кургане

Ранее URA.RU писало, как и при каких условиях можно вызвать врача на дом в Кургане. Для взрослого пациента в Кургане и Курганской области врача можно вызвать по телефону дистанционного медицинского центра 122. Для детей — по номерам 122 и регистратуры Курганской детской поликлиники 8 (3522)44−36−70. При этом высокая температура не является обязательным условием для вызова врача, следует ориентироваться на общее самочувствие и другие симптомы, подчеркнула глава курганского депздрава Елена Островских.