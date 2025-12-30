Ричмонд
Губерниев поздравил жителей Златоуста и пригласил на биатлон в феврале. Видео

Комментатор «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев поздравил жителей Златоуста (Челябинская область) с Новым годом и пригласил на соревнования по биатлону. Тележурналист проанонсировал выступление и своей музыкальной группы.

Дмитрий Губерниев приедет в Златоуст на Кубок России по биатлону.

«Мои дорогие и любимые жители Златоуста, прекрасного города, который я так люблю! С удовольствием поздравляю вас с Новым годом! И желаю всего-всего: мирного неба над головой, здоровья, удачи, любви! Верить в себя, верить в Челябинскую область, замечательный Златоуст, верить друг в друга!», — сказал Губерниев. Его видеообращение в telegram-канале опубликовал мэр Олег Решетников.

В Златоуст Губерниев приедет в феврале 2026 года, когда в городе пройдет Кубок России по биатлону. В свободное время Губерниев поднимется на сцену в качестве солиста группы Guber band.

В Златоусте Губерниев был весной и летом. Он также комментировал соревнования по биатлону.