Губерниев поздравил жителей Златоуста и пригласил на биатлон в феврале. Видео

«Мои дорогие и любимые жители Златоуста, прекрасного города, который я так люблю! С удовольствием поздравляю вас с Новым годом! И желаю всего-всего: мирного неба над головой, здоровья, удачи, любви! Верить в себя, верить в Челябинскую область, замечательный Златоуст, верить друг в друга!», — сказал Губерниев. Его видеообращение в telegram-канале опубликовал мэр Олег Решетников.