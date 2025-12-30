Шторм в новогоднюю ночь: насколько сильной окажется магнитная буря 31 декабря

Геомагнитный шторм обрушится на Землю под бой курантов.
В новогоднюю ночь геомагнитная обстановка на Земле может оказаться нестабильной. По прогнозам ученых, 31 декабря ожидается повышенная солнечная и геомагнитная активность, которая способна привести не только к ухудшению самочувствия у метеозависимых людей, но и к появлению северных сияний в ряде регионов страны. URA.RU публикует подробный прогноз магнитных бурь на 31 декабря 2025 года.
Солнечная активность 31 декабря.
Актуальный индекс солнечной активности.
По состоянию на утро 30 декабря индекс солнечной активности составляет 6,8 балла из 10, что соответствует уровню выше среднего. За последние сутки на Солнце зарегистрированы вспышки класса C, а ранее — серия вспышек M-класса, сопровождавшихся выбросами плазмы.
Ученые отмечают, что в данный момент на Землю одновременно воздействуют два фактора космической погоды. Первый — это поток быстрого солнечного ветра из небольшой корональной дыры, расположенной в северном полушарии Солнца. Второй фактор — приход к Земле края плазменного облака, выброшенного в результате вспышек M-класса, произошедших в ночь с воскресенья на понедельник.
Совпадение этих процессов увеличивает вероятность заметных возмущений магнитосферы именно в ночь с 31 декабря на 1 января.
Магнитная буря 31 декабря.
Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни.
Согласно обновленным расчетам, 31 декабря геомагнитная обстановка будет нестабильной. Вероятности распределяются следующим образом:
49% — спокойная магнитосфера;30% — возбужденное состояние магнитного поля Земли;21% — вероятность магнитной бури.
Прогнозируемое значение индекса Ap достигает 8, что указывает на вероятность магнитной бури уровня G1. Наибольшие возмущения ожидаются в вечерние и ночные часы, то есть непосредственно в новогоднюю ночь.
Для большинства людей влияние будет умеренным, однако у метеозависимых возможны головные боли, повышенная утомляемость, нарушения сна и перепады артериального давления.
Северные сияния в новогоднюю ночь.
Из-за магнитной бури в новогоднюю ночь появится северное сияние.
Расчеты ученых подтверждают возможность наблюдения ярких северных сияний над территорией России в новогоднюю ночь. Наиболее высокие шансы увидеть полярное сияние прогнозируются в северных и северо-западных регионах, включая Санкт-Петербург.
Традиционно наиболее благоприятными точками для наблюдений в европейской части страны остаются Мурманск и Архангельск. Для центральных регионов России, включая Москву, вероятность заметных сияний оценивается примерно в 20%. Южнее 50−52 градусов северной широты шансы увидеть яркое сияние остаются минимальными.
При этом специалисты напоминают, что праздничная иллюминация и довольно яркая растущая Луна в ночь с 31 декабря на 1 января создадут дополнительную засветку неба. В таких условиях заметить слабые всполохи помогут камеры смартфонов и фотоаппаратов, которые лучше воспринимают излучение северных сияний, чем человеческий глаз.
Прогноз магнитных бурь на месяц.
Прогноз магнитных бурь на месяц.
Согласно предварительному прогнозу, конец декабря и начало января останутся периодом повышенной геомагнитной активности:
30 декабря — преимущественно спокойная магнитосфера;31 декабря — вероятность слабой магнитной бури;1 января — высокий риск магнитной бури, вероятность превышает 50%;2−5 января — постепенное ослабление возмущений;вторая половина января — новые периоды повышенной активности.
Эксперты подчеркивают, что прогноз на месяц вперед может корректироваться, так как активные области на Солнце продолжают развиваться. Поэтому метеозависимым людям лучше проверять актуальный прогноз шторма на ближайшие дни.
Что такое магнитная буря.
Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, возникающее при взаимодействии с потоками солнечной плазмы. Интенсивность бурь оценивают по шкале Kp, где значения 5 и выше соответствуют магнитной буре. Даже слабые бури способны влиять на самочувствие людей и работу технических систем.
Симптомы магнитных бурь у человека.
Во время геомагнитных возмущений люди чаще всего жалуются на головные боли, слабость, сонливость, снижение концентрации внимания и раздражительность. Возможны скачки давления и нарушения сна. Особенно чувствительны к таким изменениям пожилые люди и пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Какие таблетки пить при магнитных бурях.
Медики напоминают, что магнитные бури не требуют самостоятельного медикаментозного лечения. При ухудшении самочувствия допустимо использовать привычные обезболивающие препараты, мягкие растительные седативные средства, а также магний и витамины группы B.
Людям с хроническими заболеваниями важно продолжать прием назначенных врачом лекарств и избегать перегрузок. Назначать себе сильные седативные или сердечные препараты без консультации специалиста не рекомендуется.