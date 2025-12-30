Шторм в новогоднюю ночь: насколько сильной окажется магнитная буря 31 декабря

В новогоднюю ночь геомагнитная обстановка на Земле может оказаться нестабильной. По прогнозам ученых, 31 декабря ожидается повышенная солнечная и геомагнитная активность, которая способна привести не только к ухудшению самочувствия у метеозависимых людей, но и к появлению северных сияний в ряде регионов страны. URA.RU публикует подробный прогноз магнитных бурь на 31 декабря 2025 года.