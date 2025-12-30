В Тюменской области назначили нового детского омбудсмена

Одновременно с этим назначением свои полномочия сложил Андрей Степанов, который ранее занимал пост детского омбудсмена. Глава региона официально освободил его от занимаемой должности. Перестановка в руководстве правозащитного института произошла в канун Нового года, что завершило процесс формирования обновленного состава региональных уполномоченных к началу 2026 года.