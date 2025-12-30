В Тюменской области назначили нового детского омбудсмена

Оксана Савинова приступает к работе 30 декабря 2025 года.
Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил Оксану Савинову на должность уполномоченного по правам ребенка в регионе. Кандидатура нового омбудсмена прошла процедуру официального согласования с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области в своем telegram-канале.
«Савинова будет исполнять свои обязанности в течение ближайших пяти лет. В должность Оксана Владимировна вступает с 30 декабря 2025 года», — уточнили в пресс-службе правительства.
Одновременно с этим назначением свои полномочия сложил Андрей Степанов, который ранее занимал пост детского омбудсмена. Глава региона официально освободил его от занимаемой должности. Перестановка в руководстве правозащитного института произошла в канун Нового года, что завершило процесс формирования обновленного состава региональных уполномоченных к началу 2026 года.