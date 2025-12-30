Беларусь попала в топ-5 покупателей российской мясной продукции

Так, Беларусь за год ввезла готовых мясных изделий из России на сумму около 35 миллионов долларов. На первом месте здесь оказался Казахстан, закупивший в России колбас и другой мясной продукции на 120 миллионов долларов. А после Беларуси, замыкая топ-5 лидеров, идут: Саудовская Аравия (экспорт почти на 17 миллионов долларов), Азербайджан (более 14 миллионов долларов) и Кыргызстан (свыше 11 миллионов долларов).
В общем, в январе-октябре 2025-го из России экспортировали примерно 77 тысяч тонн готовых мясных изделий на 233 миллиона долларов (на 15% больше, чем в прошлом году в денежном выражении).