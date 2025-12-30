Ричмонд
Беременную блогершу Лерчек экстренно прооперировали

Беременную блогершу Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) экстренно госпитализировали и прооперировали. Причиной срочного хирургического вмешательства стали сильные боли, пишет в своих соцсетях её возлюбленный Луис Сквиччиарини.

«Боли были сильные, особенно по ночам. Поэтому врачи решили делать операцию», — написал он.

По словам Сквиччиарини, с состоянием как будущей матери, так и ребёнка сейчас всё в порядке. Пара надеется, что в ближайшее время Лерчек выпишут из больницы, и они смогут встретить наступающий Новый год в домашней обстановке.

Почти неделю назад находящуюся под домашним арестом Валерию Чекалину уже доставляли в больницу из-за угрозы выкидыша. У неё тогда отмечались сильные колики и боль в пояснице. Отец будущего ребёнка тогда заявил, что блогерше может потребоваться операция.

