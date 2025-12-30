Мать-убийца арестована за расправу над двумя маленькими сыновьями в Иркутске

28 декабря 2025 года в квартире на улице Баумана были обнаружены тела трёхлетнего и пятилетнего мальчиков. В тот же день была задержана их 34-летняя мать. На следующий день ей было предъявлено обвинение по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетних). По данным следствия, женщина полностью признала свою вину в ходе допроса.
Прокуратура Ленинского района поддержала ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. С учётом позиции надзорного ведомства суд удовлетворил ходатайство и арестовал обвиняемую на два месяца.
Расследование уголовного дела продолжается. Прокуратура осуществляет контроль за его ходом и законностью принимаемых следственных решений. Зачем она это сделала, не уточняется.
