Мать-убийца арестована за расправу над двумя маленькими сыновьями в Иркутске

28 декабря 2025 года в квартире на улице Баумана были обнаружены тела трёхлетнего и пятилетнего мальчиков. В тот же день была задержана их 34-летняя мать. На следующий день ей было предъявлено обвинение по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетних). По данным следствия, женщина полностью признала свою вину в ходе допроса.