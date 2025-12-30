СМИ: Банки стали чаще приостанавливать переводы между своими счетами

В Центробанке пояснили, что кредитные организации обязаны проверять операции клиентов на признаки мошенничества в соответствии с законом «О национальной платежной системе». При выявлении подозрительных действий банки имеют право временно останавливать переводы, при этом счета клиентов не блокируются.