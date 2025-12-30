СМИ: Банки стали чаще приостанавливать переводы между своими счетами

Российские банки стали чаще приостанавливать переводы граждан между собственными счетами, а в отдельных случаях вводят ограничения по банковским картам. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили «Известия».
В Центробанке пояснили, что кредитные организации обязаны проверять операции клиентов на признаки мошенничества в соответствии с законом «О национальной платежной системе». При выявлении подозрительных действий банки имеют право временно останавливать переводы, при этом счета клиентов не блокируются.
В ЦБ добавили, что после подтверждения перевода со стороны клиента или при повторном совершении операции банк обязан сразу выполнить распоряжение. Исключение составляют случаи, когда данные получателя находятся в базе Банка России о мошеннических операциях, передает издание.
Ранее в работе трех российских банков — Т-Банка, Сбера и ВТБ — произошел сбой. Пользователи жалуются, что не могут совершить перевод. В основном жалобы исходят из Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, Республики Мордовия, Курской и Калининградской областей.