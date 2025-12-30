Коц: РФ ответит Киеву оружием, рядом с которым «Орешник» покажется фейерверком

Москва ответит Киеву за атаку на резиденцию президента России Владимира Путина оружием, рядом с которым удар «Орешника» покажется фейерверком. Об этом заявил военный журналист Александр Коц.
По его мнению, данный инцидент позволит полностью развязать руки российской стороне. Коц уверен, что мировая общественное ждет ответа Москвы, «затаив дыхание», а масштабы ответной атаки будет определять сам Путин.
Военкор выразил надежду, что в качестве ответной меры боеприпасы влетят «в форточку» украинских чиновников.
— Владимир Путин говорил, что у нас есть пара козырей, которых мир еще не видел. Самое время их испытать в реальных боевых условиях. Чтобы удар «Орешника» по Южмашу показался всем невинным новогодним фейерверком, — заявил Коц в беседе с Kp.ru.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский атакой на государственную резиденцию Владимира Путина показал, что хочет продолжения боевых действий. В своих соцсетях он назвал украинского лидера «вонючим киевским ублюдком».
Незадолго до этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина в ночь на 29 декабря попыталась нанести удар 91 дроном по государственной резиденции Владимира Путина.