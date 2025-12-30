Коц: РФ ответит Киеву оружием, рядом с которым «Орешник» покажется фейерверком

— Владимир Путин говорил, что у нас есть пара козырей, которых мир еще не видел. Самое время их испытать в реальных боевых условиях. Чтобы удар «Орешника» по Южмашу показался всем невинным новогодним фейерверком, — заявил Коц в беседе с Kp.ru.