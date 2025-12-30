ГОСТ для тюбинговых горок и «ватрушек» утвердили в России

Новый стандарт вводит официальное понятие «тюбинговая горка» и устанавливает жесткие требования к ее обустройству. Трасса должна быть оборудована защитными бортиками и иметь понятную зону выхода. Категорически запрещено, чтобы спуск заканчивался выездом на дорогу, к водоему, бетонным ограждениям или в лесной массив с деревьями. Кроме того, документ предписывает использовать определенный тип тюбинга под конкретные параметры горки.