Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЯНАО примет Всероссийский фестиваль ГТО в 2026 году

Ямало-Ненецкий автономный округ станет площадкой для проведения Всероссийского фестиваля ГТО в 2026 году. Об этом сообщил директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Александр Кусенко в своем интервью «Ямал Медиа».

Площадкой проведения станет Салехард.

Ямало-Ненецкий автономный округ станет площадкой для проведения Всероссийского фестиваля ГТО в 2026 году. Об этом сообщил директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Александр Кусенко в своем интервью «Ямал Медиа».

«Мы уже два года подряд занимаем первое место по ГТО среди регионов. И Федеральный центр проведения мероприятий попросил нас организовать Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов на Ямале в 2026 году», — поделился подробностями руководитель ведомства.

Грядущее спортивное мероприятие будет восьмым по счету. Планируемая дата его проведения — конец мая. Александр Кусенко добавил, что в фестивале примут участие порядка 500 человек. Предварительной площадкой станет Салехард.