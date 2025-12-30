ЯНАО примет Всероссийский фестиваль ГТО в 2026 году

Площадкой проведения станет Салехард.
Ямало-Ненецкий автономный округ станет площадкой для проведения Всероссийского фестиваля ГТО в 2026 году. Об этом сообщил директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Александр Кусенко в своем интервью «Ямал Медиа».
«Мы уже два года подряд занимаем первое место по ГТО среди регионов. И Федеральный центр проведения мероприятий попросил нас организовать Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов на Ямале в 2026 году», — поделился подробностями руководитель ведомства.
Грядущее спортивное мероприятие будет восьмым по счету. Планируемая дата его проведения — конец мая. Александр Кусенко добавил, что в фестивале примут участие порядка 500 человек. Предварительной площадкой станет Салехард.