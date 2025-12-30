Знаковые события 2025 года для Узбекистана

Еще одним решением года стал полный запрет оборота электронных сигарет и других систем доставки никотина. Закон запрещает их производство, хранение, продажу, а также ввоз и вывоз с территории страны. За нарушения в крупном размере или при повторных случаях предусмотрены штрафы от 300 до 500 базовых расчетных величин, исправительные работы, ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет. Закон предусматривает освобождение от ответственности в случае добровольной сдачи запрещенной продукции и признания вины.