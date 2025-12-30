Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Набережных Челнах 31 декабря прогремит новогодний салют

Фейерверк запланирован в 22 часа на площади Азатлык.

Источник: Комсомольская правда

Жители и гости Набережных Челнов смогут встретить Новый год с праздничным салютом. Он запланирован на 31 декабря в 22:00 на площади Азатлык.

Праздник начнется в 19:00 — рекомендуется прийти заранее, чтобы в полной мере насладиться предновогодней атмосферой. В целях обеспечения безопасности на площади будут действовать усиленные меры: организованы дополнительные посты охраны и досмотровые мероприятия. Власти города просят всех посетителей с пониманием отнестись к требованиям сотрудников служб безопасности и внимательно следовать их указаниям.

В столице Татарстана не будет централизованного новогоднего салюта. Кроме того, в период новогодних праздников в Казани запрещено использование пиротехники при режиме «Беспилотная опасность», а также в случаях объявления режима «Угроза атаки БПЛА» или при получении сигнала оповещения гражданской обороны «Внимание всем!».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше