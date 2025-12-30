В Набережных Челнах 31 декабря прогремит новогодний салют

Жители и гости Набережных Челнов смогут встретить Новый год с праздничным салютом. Он запланирован на 31 декабря в 22:00 на площади Азатлык.
Праздник начнется в 19:00 — рекомендуется прийти заранее, чтобы в полной мере насладиться предновогодней атмосферой. В целях обеспечения безопасности на площади будут действовать усиленные меры: организованы дополнительные посты охраны и досмотровые мероприятия. Власти города просят всех посетителей с пониманием отнестись к требованиям сотрудников служб безопасности и внимательно следовать их указаниям.
В столице Татарстана не будет централизованного новогоднего салюта. Кроме того, в период новогодних праздников в Казани запрещено использование пиротехники при режиме «Беспилотная опасность», а также в случаях объявления режима «Угроза атаки БПЛА» или при получении сигнала оповещения гражданской обороны «Внимание всем!».