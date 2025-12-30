В Калининграде запустили новогодние «Корсар», автобус и троллейбус

Напомним, что в конце 2023 года новогодний трамвай курсировал поочередно по маршрутам № 3 и № 5 с 30 декабря по 8 января. Кроме того, с 30 декабря до 2 января в праздничных трамваях действовала акция «Счастливый билетик»: каждому сотому пассажиру доставался специальный подарок.