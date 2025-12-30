В Калининграде запустили новогодние «Корсар», автобус и троллейбус

В Калининграде к новогоднему трамваю Tatra (маршрут № 5) добавился украшенный гирляндами «Корсар» (маршрут № 3). В целом же, число светящихся единиц общественного транспорта, как сообщили «Новому Калининграду» в «КалининградГорТрансе», увеличено до четырёх единиц.
«На линии работает два трамвая в огнях, и по одной единице троллейбуса и автобуса», — уточнили в пресс-службе предприятия.
Напомним, что впервые в этом сезоне новогодний трамвай вышел на линию 22 декабря. В пресс-службе мэрии города «Новому Калининграду» пояснили, что новогодний трамвай ранее не выходил в рейс из-за перегоревших гирлянд.
«Закупили новые гирлянды. Теперь трамвай курсирует, как и раньше», — уточняли в мэрии.
Напомним, что в конце 2023 года новогодний трамвай курсировал поочередно по маршрутам № 3 и № 5 с 30 декабря по 8 января. Кроме того, с 30 декабря до 2 января в праздничных трамваях действовала акция «Счастливый билетик»: каждому сотому пассажиру доставался специальный подарок.