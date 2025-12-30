В опечатанном приставами челябинском парк-отеле намерены праздновать Новый год

В резиденции не будут отменять брони гостей на новогодние праздники.
В парк-отеле «Резиденция 888» на озере Малый Кременкуль рядом с Челябинском не собираются отменять брони гостей на празднование Нового года. Юрист компании Юлия Лешко сообщила, что против отеля ведется преднамеренная работа для снижения его стоимости. В свою очередь инициативная группа садоводов рассказала URA.RU, как три года добивалась закрытия незаконного бизнеса, который доставлял им массу проблем.
«Все объекты, принадлежащие гендиректору компании Марине Гридневой и расположенные на территории резиденции, полностью соответствуют требованиям: их проверяли пожарные, Ростехнадзор и прокуратура, замечаний к ним нет. Сейчас решается вопрос об их открытии, и на уже существующие брони это никак не повлияет», — рассказала Лешко сайту «74.ру».
Лешко уточнила, что приставы опечатали объекты, которые не принадлежат Гридневой и расположены за пределами ее территории. Речь идет о заборе, дровянике, спортплощадке, пристани рыбака и заборе. В список попали домики, который сгорели минувшим летом, но вместо них приставы опечатали дом владельца. Юрист сообщила, что уже потребовала освободить эти объекты и подала жалобу на работу приставов.
В свою очередь юрист признала, что домики за пределами территории резиденции действительно построены самовольно, но узаконить их пока не получается. Кроме того, она указала, что парк-отель намеренно пытаются закрыть, чтобы его продали по заниженной цене.
«То, что дело имеет заказной характер, для меня очевидно, здесь есть интересант. Мы же понимаем, что сейчас пытаются опустить коммерческую стоимость этой недвижимости, и капитализация объекта будет снижаться, я думаю, в геометрической прогрессии», — добавила Лешко.
Как сообщил председатель общественной организации рыбаков России «Рыбацкий комитет» Михаил Акатьев, садоводы годами жаловались, что деятельность парк-отеля мешает спокойной жизни. Все лето, а также в выходные и праздничные дни там устраивают шумные мероприятия с алкоголем, по территории и за ней гуляют толпы людей. С гостями резиденции регулярно случались конфликты, в результате инициативная группа садоводов добилась начала прокурорской проверки законности работы отеля.
«Три года нам отвечали, что нарушения есть и множество, но ничего не делали. Из-за нарушений в газовом оборудовании там уже происходили взрывы и пожары, но в первую очередь это нарушение целевого использования земель. Они не имеют права вести на садовых землях коммерческую деятельность. Я уверен, что садоводы добьются сноса объектов», — уточнил Акатьев.
Ранее проверка прокуратуры установила, что парк-отель работал с грубыми нарушениями пожарной безопасности. Суд запретил «Резиденции 888» любую деятельность, кроме садоводства, пока указанные нарушения не будут устранены, а также потребовал снести дома, бани и беседки с садовых земель. Территория отеля опечатана.