В опечатанном приставами челябинском парк-отеле намерены праздновать Новый год

«Три года нам отвечали, что нарушения есть и множество, но ничего не делали. Из-за нарушений в газовом оборудовании там уже происходили взрывы и пожары, но в первую очередь это нарушение целевого использования земель. Они не имеют права вести на садовых землях коммерческую деятельность. Я уверен, что садоводы добьются сноса объектов», — уточнил Акатьев.