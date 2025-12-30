Ричмонд
Семья пермских рыбаков похвасталась уловом судака. Фото

Семья Никитиных отправилась на зимнюю рыбалку и поймала девять судаков. Свой рассказ о поездке Никита Никитин опубликовал в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

Пермяки отправились на зимнюю рыбалку и наловили судаков.

«Отправились с женой в недалекие низа. В этот раз рыба не спешила клевать. Пришлось походить, поискать места, подобрать приманку. Улов вышел достойным», — поделился Никита с коллегами по увлечению.

Он отметил, что для его жены это была первая зимняя рыбалка. Тем не менее пермячка стойко перенесла все невзгоды и сложности и теперь знает какой уставший возвращается муж с зимней рыбалки.

Столько рыбы поймали супруги Никитины Никита Никитин и его добыча Довольная пермячка с уловом.