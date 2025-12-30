Как избежать отравления новогодними салатами

Чтобы снизить риск отравления, Дианова рекомендует заправлять салаты непосредственно перед подачей.
Новогодние салаты, находящиеся при комнатной температуре более двух часов, могут представлять серьезную угрозу для здоровья из-за активного размножения бактерий. Об этом сообщила исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.
«Любые салаты, — неважно, чем они заправлены, — если они будут лежать на столе больше двух часов и не убираться в холодильник, становятся опасными, потому что любая влажная среда мгновенно увеличивает рост бактерий», — поясняет Дианова. Ее слова передает RT.
По словам специалиста, риск возникает независимо от вида заправки. Любая влажная среда способствует быстрому росту бактерий, однако салаты с животными продуктами — яйцами, курицей, мясом — а также с молочными заправками портятся быстрее, чем овощные блюда, заправленные растительным маслом. Главным фактором риска Дианова назвала длительное нахождение еды в тепле. Чтобы снизить вероятность пищевых отравлений, врач рекомендует готовить салаты непосредственно перед подачей и смешивать ингредиенты в последний момент.
Эксперт также советует не готовить большое количество блюд заранее. После первой части застолья скоропортящиеся продукты следует убрать в холодильник, а не оставлять на столе на несколько часов. Говоря о покупке готовых салатов, гастроэнтеролог порекомендовала выбирать проверенные торговые точки, обращать внимание на сроки годности и заранее уточнять время поступления свежей продукции.