Как избежать отравления новогодними салатами

Новогодние салаты, находящиеся при комнатной температуре более двух часов, могут представлять серьезную угрозу для здоровья из-за активного размножения бактерий. Об этом сообщила исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Чтобы снизить риск отравления, Дианова рекомендует заправлять салаты непосредственно перед подачей.

«Любые салаты, — неважно, чем они заправлены, — если они будут лежать на столе больше двух часов и не убираться в холодильник, становятся опасными, потому что любая влажная среда мгновенно увеличивает рост бактерий», — поясняет Дианова. Ее слова передает RT.

По словам специалиста, риск возникает независимо от вида заправки. Любая влажная среда способствует быстрому росту бактерий, однако салаты с животными продуктами — яйцами, курицей, мясом — а также с молочными заправками портятся быстрее, чем овощные блюда, заправленные растительным маслом. Главным фактором риска Дианова назвала длительное нахождение еды в тепле. Чтобы снизить вероятность пищевых отравлений, врач рекомендует готовить салаты непосредственно перед подачей и смешивать ингредиенты в последний момент.

Эксперт также советует не готовить большое количество блюд заранее. После первой части застолья скоропортящиеся продукты следует убрать в холодильник, а не оставлять на столе на несколько часов. Говоря о покупке готовых салатов, гастроэнтеролог порекомендовала выбирать проверенные торговые точки, обращать внимание на сроки годности и заранее уточнять время поступления свежей продукции.