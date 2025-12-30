Как избежать отравления новогодними салатами

«Любые салаты, — неважно, чем они заправлены, — если они будут лежать на столе больше двух часов и не убираться в холодильник, становятся опасными, потому что любая влажная среда мгновенно увеличивает рост бактерий», — поясняет Дианова. Ее слова передает RT.