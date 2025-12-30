Ричмонд
Вместо портрета — оливки: В Сирии напечатают новые купюры без изображения Асада

SANA: В Сирии портрет Асада на купюрах заменят изображениями оливок.

Источник: Комсомольская правда

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа показал проект новых банкнот с изображениями цветов, апельсинов и оливок вместо портретов бывшего лидера страны Башара Асада и его отца Хафеза Асада. Об этом сообщило агентство SANA.

По словам аш-Шараа, введение новых купюр в стране связано с деноминацией (изменение номинальной стоимости денежных знаков — Прим. ред.), которая знаменует конец эпохи и начало нового этапа для Сирии.

Политик отметил, что новые купюры, на которых будут изображены шелковица, апельсины, оливки и колосья пшеницы, отражают наследие Сирии и призваны снизить зависимость от доллара.

Как писал сайт KP.RU, в мае сообщалось, что национальная валюта Сирии продолжает печататься российской компанией, с которой было заключено соглашение. Решения об изменении банкнот сирийского фунта пока не принято. При этом ЦБ Сирии подтвердил публикации относительно изменения национальной валюты или введения новой эмиссии.

