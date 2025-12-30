В Испании засняли, как три водяных смерча одновременно обрушились на пляж

Жители испанского города Масаррон засняли, как три водяных смерча одновременно вышли из моря и обрушились на побережье, они сравнили это с концом света, материал из The Sun перевел aif.ru.
По словам одного из наблюдателей, из-за разгула стихии даже оторвался пирс, его унесло в море.
«Пирс уносит прочь! Это безумие. Он (торнадо, — прим. ред.) движется в нашу сторону!», — слышно на видео.
По данным издания LaSexta, один из местных жителей едва не поплатился жизнью за съемку смерча, сильный ветер поднял его в воздух, он схватился за столб, в это время из воды вышел смерч и обрушился на его машину.
«Их (смерчи, — прим. ред.) было прекрасно видно с расстояния в четыре или пять километров. громкий хлопок, похожий на конец света, а через две секунды над нашими головами пролетели предметы», — рассказал изданию очевидец.
По словам президента региона Мурсия Фернандо Лопеса Мираса, сейчас проходит осмотр порта и пристани для выявления ущерба. О пострадавших не сообщалось.