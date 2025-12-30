В двух секторах столицы запланированы отключения электричества.
Информация от поставщика услуги.
Ботаника:
Ул. Чернэуць, 10, 25−31, 32−38, Поамей, 21 — с 08:50 до 16:00.
Бул. Дачия, 67/1- с 09:50 до 14:00.
Чеканы:
Ул. И. Виеру, 15/2, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 19/1, 19/2, 19/3, Н. Милеску-Спэтару, 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/7 — с 08:50 до 12:00.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Политический обман ПАС в Молдове: Спортсменка Никита, прошедшая в парламент, уступает свое место спонсорам партии власти.
Окончательно убеждаемся, что в молдавской политике удивляться уже нечему (далее…).
Политическое «копье», направленное в сердце гагаузов: Стали известны притязания Кишинева в Комрате.
По мнению аналитика Сергея Ткача, действия нынешних молдавских властей вызывают дестабилизацию в обществе, формируют правовой нигилизм, создают экзистенциальную угрозу целостности страны и конституционного порядка (далее…).
Жестокое избиение 13-летней девочки в Яловенах — не преступление по версии молдавского МВД: Ребенка искалечили, пытались утопить, но государство всё ещё раздумывает, считать ли это уголовным делом.
По словам министра, «материал зарегистрирован» и сейчас полиция лишь «собирает информацию», чтобы решить, достойно ли это дело статуса уголовного (далее…).