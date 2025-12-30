Пермский пирог вошел в российский гастрономический путеводитель

«В коми-пермяцких деревнях закрытый рыбный пирог — черинянь — всегда был не просто блюдом, а домашним обрядом: теплое тесто, речная рыба, обязательно чашка крепкого бульона, который подавали рядом, чтобы пирог становился сочнее и теплее. Включение блюд пермской кухни в федеральный сборник рецептов — важный шаг на пути популяризации гастрономии Прикамья», — отметили в министерстве по туризму Пермского края.