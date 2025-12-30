СМИ: россияне столкнулись с блокировками после переводов самому себе

«Жалобы клиентов на блокировки карт после переводов самому себе сейчас не редкость. Рынок захлестнула волна мошенничества, и регулятор требует от банков действовать на опережение. Однако на практике под заморозку все чаще попадают добросовестные клиенты. Поэтому в ряде случаев такие блокировки выглядят чрезмерными и плохо соразмерными рискам», — цитирует издание слова директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова.