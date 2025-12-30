СМИ: россияне столкнулись с блокировками после переводов самому себе

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Клиенты российских банков столкнулись с блокировками после переводов между своими счетами, сообщают «Известия» со ссылкой на юристов и аналитиков финансового рынка.
«Жалобы клиентов на блокировки карт после переводов самому себе сейчас не редкость. Рынок захлестнула волна мошенничества, и регулятор требует от банков действовать на опережение. Однако на практике под заморозку все чаще попадают добросовестные клиенты. Поэтому в ряде случаев такие блокировки выглядят чрезмерными и плохо соразмерными рискам», — цитирует издание слова директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова.
В материале также отмечается, даже после подтверждения операции иногда доступ открывают не сразу, так как банк проверяет трансакции на целый перечень признаков мошенничества.
С 2026 года этот список расширят, в частности появится такой признак, как попытка отправить деньги другому человеку после крупного перевода самому себе, говорится в тексте.
В ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России фиксирует рост жалоб на необоснованную блокировку счетов, это свидетельствует о том, что где-то перегнули палку в борьбе с мошенничеством.