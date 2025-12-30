В Екатеринбурге закрыли опасное кафе: что там нашли. Видео

На место выехали приставы.
В Екатеринбурге на ул. Вилонова, 37 судебные приставы временно закрыли кафе «София» из-за нарушений санитарных требований. Из-за методов уборки и готовки там могли травиться люди, поэтому сейчас двери заведения опечатаны, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.
«Индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности по оказанию услуг общественного питания, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, сроком на 30 суток», — сказали в ведомстве.
Двери и оборудование кафе опечатаны. «Предприниматель предупрежден об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности», — подчеркнули приставы.