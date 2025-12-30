Детский хоспис в Самаре начнут строить в 2026 году

В Самаре в 2026 году начнут строить детский хоспис на улице 22 Партсъезда. Этот вопрос обсудили на заседании правительственной комиссии, рассказал врио министра строительства Самарской области Александр Фомин. Ранее был согласован архитектурный облик этого объекта.
«Доложил Марату Хуснуллину о ходе реализации проекта», — написал Фомин в своем телеграм-канале.
Планы по строительству специализированной лечебно-профилактической организации начались еще в 2023 году. В январе 2026 года в Самаре демонтируют аварийное здание, а в сентябре начнется строительство нового на улице 22 Партсъезда. Детский хоспис планируют ввести в эксплуатацию в начале 2028 года.