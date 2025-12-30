Детский хоспис в Самаре начнут строить в 2026 году

Планы по строительству специализированной лечебно-профилактической организации начались еще в 2023 году. В январе 2026 года в Самаре демонтируют аварийное здание, а в сентябре начнется строительство нового на улице 22 Партсъезда. Детский хоспис планируют ввести в эксплуатацию в начале 2028 года.