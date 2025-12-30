От −2°С до −41°С ожидается в Иркутской области 31 декабря

Температура ночью составит от −18°С до −23°С, при прояснении понизится до −28°С… −33°С. Днем ожидается от −12°С до −17°С, местами от −2°С до −7°С. В северо-восточных и верхнеленских районах ночью будет от −29°С до −34°С, при прояснении до −41°С. Днем температура составит от −17°С до −22°С, а при облачной погоде опустится до −26°С… −31°С.